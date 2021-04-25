Жертвами пожара в больнице Багдада могли стать более 50 человек

Пожар, произошедший в субботу вечером в клинике для больных коронавирусом в Багдаде, мог унести жизни 55 человек. Такие данные приводят в воскресенье местные СМИ.

Ранее сообщалось о 28 погибших и 50 пострадавших. Между тем, по данным иракской комиссии по правам человека на утро воскресенья, жертвам трагедии стали порядка 45 человек. Официальных данных Минздрава республики пока не последовало.

Пожару в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано около 30 пожарных расчетов. По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, началась паника, люди метались в поисках выходов. Внутри больницы, согласно последним данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, находилось порядка 200 человек.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми уже приказал провести тщательное расследование произошедшего, по всей стране объявлен трехдневный траур. Задержаны главный врач больницы, а также начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована противопожарными системами, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.

Вслед за произошедшим ряд политиков, общественных деятелей и парламентариев уже потребовал отставки министра здравоохранения Ирака. В связи с произошедшим на понедельник намечено экстренное заседание иракского парламента.