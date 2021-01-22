В подземном переходе под Майданом Независимости в Киеве обвалилась обшивка потолка

Металлическая обшивка потолка обрушилась у одного из выходов из подземного перехода под Майданом Независимости в центре Киева в пятницу.

«С потолка упала часть подвесной конструкции, пострадавших нет. Причины инцидента выясняются. На месте работают представители КП ДЭУ Шевченковского района. Один из входов в переход на Майдане Независимости временно закрыт», — сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь, очевидцы в соцсетях публикуют фото и видео с места событий, на которых видно, что упавшие металлические конструкции являются гофрированными листами, за которыми были спрятаны коммуникации (кабельная проводка). Обшивка упала на площади не менее 50 кв м. Первые сообщения об обрушении появились вскоре после завершения утреннего часа «пик».

По информации коммунального предприятия «Киевавтодор», капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости был проведен в 2002 году, а подвесной потолок обустроили к Евро-2012 за средства инвесторов. Работы выполняла частная подрядная организация.