Число жертв пожара в доме престарелых в Харькове увеличилось до 16

Один из постояльцев дома престарелых в Харькове, где в результате пожара в четверг погибли 15 человек, умер в больнице. Об этом в понедельник сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
«В больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания», — сообщили в ГСЧС изданию «Сегодня». Таким образом, число жертв пожара увеличилось до 16.
Пожар в частном доме престарелых «Золотое время» в Харькове произошел 21 января. При пожаре погибли 15 человек, девять были эвакуированы. По предварительным данным, которые сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов.
Полиция задержала четверых подозреваемых, им предъявлено обвинение по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». 23 января Киевский районный суд Харькова избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Для расследования причин пожара была создана правительственная комиссия.
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