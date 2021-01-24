Шмыгаль обещает не повышать тарифы на тепло и горячую воду

В этом отопительном сезоне не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. На текущей неделе Кабинет министров провел широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины относительно тарифов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
По его словам, Кабмин и городские головы должны подготовить меморандум, в котором эти и другие договоренности будут закреплены.
«В частности о том, что ТКЭ смогут заключить с «Нафтогазом» годовые контракты по выгодной цене, а также, что будет проведена совместная работа по реструктуризации задолженности перед «Нафтогазом», которая образовалась из-за так называемой «разницы в тарифах», — написал Шмыгаль.
Он также напомнил о распоряжении правительства, согласно которому цена на рынке газа с 1 февраля не может превышать 6,99 грн за кубический метр, а НКРЕКП поддержал решение об ограничении тарифа на распределение газа по цене не выше 1,79 грн за кубометр.
Премьер отметил, что такие меры защитят население от неконтролируемого роста цены на рынке газа.
«А весной все газоснабжающие компании должны будут представить свои годовые продукты для населения по выгодной фиксированной цене», — добавил премьер.
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