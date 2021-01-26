Три четверти украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении

Почти три четверти украинцев убеждены, что дела в Украине движутся в неправильном направлении, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22 января.

На вопрос «Как Вы думаете, сейчас в Украине дела идут в правильном или в неправильном направлении?», 74,3% респондентов ответили, что в неправильном. Считают, что дела движутся в правильном направлении — 10%, остальные 15,7% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.

При этом меньше всего украинцев уверены в правильности курса на востоке страны (6,6%) и на Донбассе (4,6%). Там же больше всего уверены в неправильности развития ситуации в Украине (82,6% и 90,7% соответственно) и меньше всего затруднились с ответом. Меньше всего считающих, что дела в Украине движутся в неправильном направлении, на юге страны (63,6%), там же убеждены в правильности курса максимальные 15,7% респондентов.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1005 респондентов, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте 18 лет и старше.