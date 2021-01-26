Дубинский обратился к Зеленскому с просьбой о личной встрече

Народный депутат Александр Дубинский обнародовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по итогам заседания фракции «Слуга народа», на котором обсуждались введенные против него санкции США и возможность ухода из фракции.
«Я прошу вас о личной встрече, без посредников, которые вливают вам в уши эту ложь, и аферистов, которые работают на свои собственные карманы, а не интересы Украины, для того чтобы донести свои аргументы и ещё раз доказать, что я готов бороться именно за вас. Именно этим я занимаюсь, и именно поэтому ни о каком уходе из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет», — заявил Дубинский в видеообращении, обнародованном на YouTube-канале.
Дубинский также утверждает, что в случае, если фракция примет решение о его исключении, это приведет фракцию к развалу.
Как сообщалось, 11 января Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в избирательный процесс в США.
По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года «за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года». Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет «российским агентом». Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» 25 января предложил Дубинскому покинуть фракцию, но тот отказался.
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