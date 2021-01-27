В Италии врач убивал больных коронавирусом ради освобождения коек

В Италии врача из города Монтикьяри Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек.
По данным следствия, врач специально вводил пациентам с COVID-19 препарат, вызывающий угнетение дыхания. В результате его действий погибли двое больных. В одном случае вскрытие позволило обнаружить внутри тканей и органов пациента присутствие лекарства, способного вызвать его смерть при нарушении дозировки, сообщает Brescia Today.
Издание La Repubblica пишет, что во время бушевавшей в Италии эпидемии Моска был буквально на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сам врач рассказывал, что «каждая смена была борьбой за спасение как можно большего числа жизней». Однако выдвинутое прокурорами Брешии обвинение в убийстве как минимум двоих пациентов может перевернуть с ног на голову историю героической борьбы врача с пандемией.
Мотивы, по которым Карло Моска убивал коронавирусных больных, пока не ясны. К материалам дела прикрепили переписку медсестер больницы, в которой они подозревали врача в убийстве пациентов для освобождения коек в медицинском учреждении. При этом они называли его между собой сумасшедшим.
На данный момент Моска находится под домашним арестом и ожидает рассмотрения дела в суде.
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