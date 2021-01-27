Билл Гейтс предупредил об эпидемии «в десятки раз» хуже нынешней

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей возможной пандемии, и это может измениться лишь через два года. Такое мнение он высказал в опубликованном в среду интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
«Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе», — отметил Гейтс. «Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — еще многое можно сделать», — считает он. «Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже», — полагает Гейтс. Он отметил, что система логистики в «богатом мире» оказалась сложнее, чем предполагалось.
Основатель Microsoft также указал на то, что «терпение людей определенно на исходе», особенно тех, кто проживает в стесненных условиях, не может позволить своим детям онлайн-обучение. «В лучшем случае целый год потребуется, чтобы нормализовать жизнь», — отметил он.
Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.
Сторонники конспирологических теорий считают, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей и последующего наблюдения за ними и что за ней якобы стоит Гейтс.
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