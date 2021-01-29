В «Слуге народа» начали собирать подписи за исключение Дубинского

Во фракции «Слуга народа» начали собирать подписи за исключение нардепа Александра Дубинского, на которого ранее были наложены американские санкции.
Об этом сообщил в Telegram нардеп от «Слуги народа» Александр Качура.
«Сейчас начинается процесс сбора подписей за исключение Дубинского из Слуги народа», — написал он.
В то же время Качура выразил свою позицию по этому вопросу, указав, что пока не услышал достаточной аргументации, чтобы принять решение.
В свою очередь заместитель главы фракции Евгения Кравчук заявила, что фракция «Слуга народа» определится по этому вопросу в понедельник.
«...Мы выносим этот вопрос на фракцию в понедельник на голосование, чтобы его подтвердить, и тогда будет понятно, есть ли необходимое количество голосов за исключение», — сказала Кравчук агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.
Она уточнила, что для принятия положительного решения необходимо 70% поддержки от общего количества депутатов фракции, то есть 172 голоса.
Напомним, ранее США ввели санкции против Дубинского якобы из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. Дубинский в свою очередь уверяет, что не вмешивался в выборы и винит в произошедшем украинские грантовые структуры.
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