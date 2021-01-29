YouTube удалил документальный фильм о британской королевской семье

Видеохостинг YouTube удалил из доступа документальный фильм 1969 года о британской королевской семье, который вызвал обеспокоенность у официальных лиц и самой королевы Елизаветы II по поводу возможного подрыва имиджа королевской фамилии. Об этом сообщает в пятницу газета The Times.

По ее данным, это было сделано после поданных Букингемским дворцом и вещательной корпорацией Би-би-си исков о нарушении авторских прав. «Это видео было удалено в связи с заявлением о нарушении авторских прав. Когда подается жалоба на нарушение авторских прав, мы немедленно удаляем контент», как в случае с этим фильмом, приводит издание слова представителя видеохостинга.

Лента была загружена на YouTube неизвестным пользователем, ее успели посмотреть несколько тысяч человек.

Фильм «Королевская семья» продолжительностью 110 минут был снят для Би-би-си режиссером Ричардом Кастоном после предоставления его съемочной группе невиданного до тех пор доступа к монархической семье на протяжении 18 месяцев. Он создан на основе 43-часового отснятого материала, на который было израсходовано 150 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно нынешним 2,5 млн фунтов. Кастон пытался запечатлеть буквально каждый шаг монархов, был вместе с ними на отдыхе в шотландском замке Балморал, наблюдал, как жарил на гриле сосиски герцог Эдинбургский Филип, слышал шутки Ее Величества, присутствовал на посиделках семьи, создавая, по словам экспертов, своего рода реалити-шоу.

На предварительном просмотре королеве фильм показался затянутым, но в целом она его одобрила. В июне 1969 года лента вышла в черно-белом формате на Би-би-си, а через неделю показана в цвете на телеканале ITV. Ее посмотрели более 30 млн человек.

Однако затем по решению Елизаветы II показ фильма на большом экране был запрещен. Королева посчитала его слишком личным, способным подорвать имидж королевской семьи. С 1972 года он полностью не демонстрировался, показывались иногда лишь отдельные фрагменты.