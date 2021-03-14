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У нардепа Дубинского забрали Киевскую область, он не согласен

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У нардепа Дубинского забрали Киевскую область, он не согласен

Киевская областная ячейка сегодня избрала нового руководителя. Таким образом, нардеп Александр Дубинский больше не возглавляет местную организацию «Слуги народа» в Киевской области.

Как сообщается на сайте политсилы, вместо него на конференции выбрали нардепа Андрея Мотовиловца.

При этом народного депутата Александра Дубинского могут исключить из партии «Слуга народа». Такой вопрос уже рассматривается.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

«... в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии», — говорится в заявлении.

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При этом сам Дубинский считает, что продолажет возглавлять областную организацию.

«Киевскую областную организацию очень интересует вопрос — кто эти анонимные члены Киевской областной организации партии „Слуга народа“, которые якобы обращались к руководству партии о проведении фальшивой конференции?
Почему не был уведомлен никто из настоящих членов Киевской областной организации о месте, дате, времени проведения и о том, какие вопросы и кто там будет рассматривать?
Но на такие вопросы аферисты и мошенники вряд ли ответят.
Так же как и на то, кто из ОП организовывал провокационные митинги перед американским посольством якобы в мою защиту.
А вот то что действительно отражает единую позицию членов Киевской областной организации.
Публикую единогласно принятые сегодня, 14 марта 2021 года, решения сегодняшней внеочередной (экстренной) конференции Киевской областной организации политической партии „Слуга народа“:
1) строго осудить мошенническую схему использования аферистами изменений Устава партии, принятых на съезде политической партии „Слуга народа“ 13 марта 2021 року и продолжение системных провокаций против главы Киевской областной организации А.Дубинского;
2) о выражении безусловного доверия главе Киевской областной организации А.Дубинскому;
3) об избрании нового состава политсовета и главы Киевской областной организации. Главой Киевской областной организации избран А.Дубинский. Также избран политсовет организации в том же составе;
3) поручить главе и политсовету Киевской облорганизации предпринять все необходимые законные действия для привлечения к ответственности аферистов и мошенников, которые захватывают партию и подобными действиями дискредитируют как партию, так и Президента, который ассоциируется с партией и который окружил себя аферистами и мошенниками.
И отдельно вопрос для президента:
Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии „Слуга народа“ от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?», — написал он в Фейсбук.

Напомним, что в феврале Дубинского исключили из фракции «Слуги народа» в Верховной раде. До этого США обвинили его во вмешательстве в американские выборы и внесли в санкционный список.

Киевская область, Александр Дубинский, Слуга народа
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