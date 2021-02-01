Зеленский хотел бы спросить у Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО

Владимир Зеленский надеется, что при новоизбранном президенте Джо Байдене Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность нашего государства.

Об этом президент рассказал в интервью Axios.

«Я искренне желаю Джо Байдену успеха со всеми вызовами, которые перед ним встанут. Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вошли в новый этап и стали на новый путь. Президент Байден говорил, что он беспокоится и продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе», — сказал Зеленский.

Он пояснил, что для Украины это самое важное, «ибо безопасность в Европе — это о нас».

«На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и в частности президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации», — отметил президент.

На вопрос журналиста — «Что именно вам нужно от Соединенных Штатов?» — Зеленский ответил: «Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО... Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?».