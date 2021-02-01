Зеленский рассказал, как выпрашивает вакцины у стран ЕС

Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой». Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье.

Зеленскому был задан вопрос о том, каким образом ситуация с поставками вакцин отразилась на взглядах украинского руководства на отношения с союзниками. Украинский лидер в ответ на это посетовал на то, что страна не является членом Евросоюза. «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», — отметил президент Украины.

«Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам вакцины небольшими партиями, — отметил Зеленский. — Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».

В конце прошлого года власти сообщили о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз страна рассчитывает получить в феврале. Украина также ожидает поставки вакцины в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения.