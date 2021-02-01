Тупицкий оспаривает в Верховном суде указ Зеленского об отстранении

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020 «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины» с момента его принятия.
Как сообщает пресс-служба Верховного суда на странице в Facebook, регистрационный номер дела — № 9901/20/21.
«За состоянием рассмотрения дела можно следить в разделе „Состояние рассмотрения дел“ на официальном веб-сайте Верховного суда», — сказано в сообщении.
Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», истец — глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий.
Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.
29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.
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