В Китае массовые аресты мошенников, распространявших поддельную вакцину от COVID-19

Китайская полиция арестовала более 80 человек и конфисковала более 3 тыс. доз препарата, который выдавался злоумышленниками за вакцину от коронавируса, сообщило агентство «Синьхуа».
Подозреваемые, начиная с сентября 2020 года, заполняли шприцы обычным физраствором и продавали его под видом вакцины по высокой цене.
Сеть продавцов лже-вакцины была выявлена, они действовали Пекине, Шанхае и восточной провинции Шаньдун.
Китайская англоязычная газета Global Times со ссылкой на источник, близкий к крупному китайскому производителю вакцин, сообщила, что продавцы фальсификата, пользуясь дефицитом вакцин в мире, возможно, намеревались отправить его и за рубеж.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016