ВЭБ.РФ собирается взыскать убытки с Украины в рамках спора по Проминвестбанку

ВЭБ.РФ рассчитывает взыскать с Украины убытки в рамках спора по Проминвестбанку («дочке» российской госкорпорации) после промежуточного решения Стокгольмского арбитража по признанию ВЭБ независимым инвестором, а не госорганом или частью государства. Об этом журналистам через пресс-службу ВЭБ заявил главный юрист российской госкорпорации Игорь Краснов.

Отмечается, что 31 января 2021 года третейский суд (Стокгольмский арбитраж) вынес промежуточное решение в международном инвестиционном споре между ВЭБ.РФ и Украиной.

«Арбитры признали ВЭБ.РФ инвестором по смыслу Двустороннего инвестиционного соглашения о защите инвестиций 1998 года, заключенного между Россией и Украиной. По мнению состава арбитража ВЭБ.РФ соответствует всем требованиям, предъявляемым к инвестору по данному соглашению. При этом, вопреки доводам Украины, состав арбитража отказался признавать ВЭБ.РФ государственным органом или частью государства. ...Теперь, когда были устранены все сомнения в правомерности иска ВЭБ, третейский суд рассмотрит претензии ВЭБ.РФ по существу. Мы ожидаем, что арбитры рассмотрят требования ВЭБ и взыщут убытки, причиненные ВЭБ.РФ незаконными действиями украинских властей», — уточнил Краснов.

Кроме того, арбитры пришли к выводу, что ВЭБ.РФ исполнил обязанность по мирному урегулированию спора. Согласно решению суда, уведомление, которое ВЭБ.РФ направил ряду высших должностных лиц Украины, было надлежащим и госкорпорация пыталась добросовестно урегулировать имеющиеся разногласия, добавил юрист.

«При этом действия самой Украины были сочтены противоречащими требованиям Двустороннего инвестиционного соглашения. Украина неправомерно игнорировала попытки ВЭБ.РФ разрешить конфликт путем переговоров, а потом заявила формальные и необоснованные возражения против юрисдикции состава арбитража. Одновременно Украина продолжала агрессивные действия в отношении Проминвестбанка, подчеркивая невозможность мирного урегулирования данного спора», — уверяет Краснов.

Напомним, что в сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму.

В начале марта 2020 года стало известно, что Проминвестбанк продали на аукционе. ВЭБ.РФ считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.