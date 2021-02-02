В Первомайске масштабный пожар в здании «Эпицентра»

Пожар в одноэтажном здании торгового центра «Эпицентр» в г.Первомайск Николаевской области по состоянию на 13:40 вторника распространился на всю площадь здания, его площадь составила около 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 32 чел. и 8 ед. техники, из них от ГСЧС 24 чел. и 6 ед. техники», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар в помещении торгового центра возник 2 февраля в 12:58.