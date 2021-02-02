Войти
Разумков считает ненужным референдум по вопросу Крыма и Донбасса
позиция
Разумков считает ненужным референдум по вопросу Крыма и Донбасса
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией
инициатива
Байден обсудит с республиканцами меры для борьбы с пандемией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

происшествие
RSS

Причиной масштабного пожара в «Эпицентре» в Первомайске был поджог, - СМИ

449
Причиной масштабного пожара в «Эпицентре» в Первомайске был поджог, - СМИ

Причиной пожара в одноэтажном здании торгового центра «Эпицентр» в г.Первомайск Николаевской области, по предварительным данным, стал поджог, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах.

«Есть задержанный, посетитель центра», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, двое людей пострадали вследствие пожара.

В ГСЧС, в свою очередь, уточнили, что в настоящее время угрозы распространения пожара на расположенные рядом с ТЦ здания нет, а площадь пожара уточняется.

«Организована бесперебойная подача воды... Осуществляется наращивание сил и средств», — говорится в сообщении.

Читайте также: В Раде объяснили, почему Украине приходится импортировать электроэнергию

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра возник в 12:58 вторника на площади 800 кв м. Позже на сайте ГСЧС появилась информация, что к 13:40 пожар распространился на всю площадь здания, и его площадь составила около 1 тыс. кв. м, однако позже она была удалена.

«К тушению привлечены 32 чел. и 8 ед. техники, из них от ГСЧС 24 чел. и 6 ед. техники», — сообщили в ведомстве.

Эпицентр, Первомайск
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 2 февраля 2021
Понедельник, 1 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Гонг! Победа нокаутом. Выносите «зеленых»

История с провалом голосования за Витренко как в капле воды отразила главные проблемы Зеленского, которые заключаются в том, что он умудрился совместить в себе все худшие черты и Ющенко, и Порошенко. Если помните, то народ под конец каденции воспринимал Ющенко как слабого президента, у которого был минимум влияния. А Порошенко упорно действовал в противофазе настроений общества.
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Синим пламенем: Как в Приирпенье горят машины активистов и репутация местной полиции

Наш регион уже давно известен тем, что здесь местные власти крепко сплелась с криминалом, о чем в свое время на всю страну заявлял бывший Генпрокурор Юрий Луценко. Строительная мафия во главе с Карплюком крепко уцепилась за власть, потому что она дает возможность зарабатывать, без преувеличения, миллиарды на незаконных многоэтажных застройках. Всех, кто годами борется против этого произвола, эти негодяи всячески запугивают, в том числе – и такими крысиными делами, как поджог автомобилей.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину – это вакцинный национализм. А для них – это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016