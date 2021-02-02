Причиной масштабного пожара в «Эпицентре» в Первомайске был поджог, - СМИ

Причиной пожара в одноэтажном здании торгового центра «Эпицентр» в г.Первомайск Николаевской области, по предварительным данным, стал поджог, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах.

«Есть задержанный, посетитель центра», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, двое людей пострадали вследствие пожара.

В ГСЧС, в свою очередь, уточнили, что в настоящее время угрозы распространения пожара на расположенные рядом с ТЦ здания нет, а площадь пожара уточняется.

«Организована бесперебойная подача воды... Осуществляется наращивание сил и средств», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра возник в 12:58 вторника на площади 800 кв м. Позже на сайте ГСЧС появилась информация, что к 13:40 пожар распространился на всю площадь здания, и его площадь составила около 1 тыс. кв. м, однако позже она была удалена.

«К тушению привлечены 32 чел. и 8 ед. техники, из них от ГСЧС 24 чел. и 6 ед. техники», — сообщили в ведомстве.