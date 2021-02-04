Поджигателя «Эпицентра» в Первомайске арестовали без права залога

Суд избрал мужчине, задержанному за поджог торгового центра «Эпицентр» в Первомайске, меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Проведя ряд первоочередных следственных действий, правоохранители Первомайского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области, под процессуальным руководством местной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении умышленного уничтожения имущества (ч.2 ст.194 УК) и покушении на убийство нескольких лиц (ч.2 ст . 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК) злоумышленнику. Сегодня, 4 февраля, Первомайский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 2 февраля в Первомайское управление полиции поступило сообщение о поджоге торгового центра: злоумышленник, вооруженный ножом и топором, поджег помещение, а при попытке его задержания пострадали двое охранников.
Поэтому после совершения преступления 37-летний мужчина был задержан следователями в порядке ст. 208 УПК.
Правоохранители пока продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства этих событий.
Как сообщалось, в Первомайске 37-летний мужчина совершил умышленный поджог торгового центра «Эпицентр К». Причиной, по его словам, стала месть владельцу. Полиция действия преступника квалифицировала как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство. За содеянное ему грозит срок до пожизненного лишения свободы.
Во время пожара пострадали четверо работников — двое охранников, руководитель службы безопасности и продавец.
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