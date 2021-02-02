В Швеции не рекомендуют использовать вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Управление здравоохранения Швеции считает, что вакцину британско-шведской компании AstraZeneca не следует использовать людям старше 65 лет. Об этом ведомство сообщает в опубликованном во вторник пресс-релизе.
«Управление здравоохранения рекомендует в первую очередь предлагать вакцину AstraZeneca, которая была одобрена для защиты от COVID-19, жителям Швеции в возрасте 18-64 лет», — отмечено в сообщении.
До этого к такому же решению пришли в Германии и ряде других стран. Причина — недостаточность данных о действии препарата на пожилых. Как отмечено в пресс-релизе, нет достаточной информации о клинических испытаниях, документирующих эффективность вакцины для лиц старшего возраста. При этом подчеркивается, что также отсутствуют данные об отрицательном воздействии препарата на пожилой организм.
«Рекомендация может измениться, когда появятся новые данные о влиянии вакцины на пожилых людей», — поясняет управление.
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