Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Правительство Австрии передало Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Первую партию в размере 250 тысяч доз прибудут в Киев в понедельник, 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nachrichten.

Препарат прилетит в Украину одновременно с визитом министра иностранных дел Александра Шалленберга в Киев.

Вторая половина партии вакцины должна быть доставлена в Украину в течение осени.

Напомним, ранее Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca.