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Власти Кипра решили отобрать семь «золотых паспортов»

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Власти Кипра решили отобрать семь «золотых паспортов»

В результате проверки власти Кипра решили лишить гражданства семь человек, получивших его в обмен на инвестиции, сообщает Кипрское информационное агентство.

Как заявил официальный представитель правительства Кириакос Кусиос, в отношении этих людей, имена и фамилии которых он не назвал, уже запущена процедура признания получения гражданства недействительным. В отношении других фигурантов «подозрительного» списка расследование продолжается.

Газета Cyprus Mai 27 сентября сообщила, что юридическая служба Кипра поручила полиции начать расследование возможных нарушений при выдаче так называемых золотых паспортов. Распоряжение было выпущено после того, как служба ознакомилась с докладом специального комитета правительства об исполнении программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции с 2012 по 2018 год.

Комитет изучил 12 папок, в которых содержатся сведения о 42 гражданах, по мнению следствия, входящих в «группу высокого риска». При расследовании выяснилось, что данные о 35 из них отвечают критериям, необходимым для предоставления кипрского гражданства. Еще семь человек получили паспорта под ложным предлогом или путем утаивания важной информации. Эти данные передали в Генпрокуратуру, которая примет решение о том, нужно ли начать процесс аннулирования гражданства.

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Это не первая компания по «отзыву» паспортов, выданных в обмен на инвестиции. В ноябре 2019 года на Кипре объявили о лишении гражданства 26 человек, получивших кипрские паспорта по программе «гражданство в обмен на инвестиции». Речь шла о девяти инвесторах и 17 членах их семей. Имена фигурантов этого списка тогда тоже не разглашали.

Кипр, паспорт
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