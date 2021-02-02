США признали события в Мьянме госпереворотом

США признали события в Мьянме государственным переворотом, требуют от военных немедленно освободить всех задержанных, заявила во вторник представитель госдепартамента США.
«Внимательно изучив все факты, мы пришли к выводу, что действия военных в Мьянме 1 февраля, свергнувших избранных представителей власти, являются военным переворотом», — заявил представитель госдепартамента США.
В госдепе пояснили, что формальное признание произошедшего госпереворотом требует прекращения США предоставления помощи правительству Мьянмы. «Мы также начинаем более широкий анализ программы оказания помощи, чтобы она соответствовала недавним событиям», — сказала представитель госдепартамента, подчеркнув, что будут продолжены оказание помощи жителям Мьянмы и поддержка демократических и гражданских институтов в этой стране. В госдепе не смогли назвать объем помощи, который получает от США правительство Мьянмы, назвав его «очень незначительным».
В ведомстве подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и не исключают дальнейших санкционных мер, но отказались привести подробности и сроки.
Представитель госдепартамента призвала военных Мьянмы «немедленно и безоговорочно» освободить всех задержанных.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию «Национальная лига за демократию» (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
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