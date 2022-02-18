Власти Мьянмы планируют провести онлайн-лотерею для пополнения бюджета страны

Военные власти Мьянмы весной этого года планируют провести государственную онлайн-лотерею для восполнения бюджета страны на фоне снижения налоговых сборов. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя военных Зо Мин Туна.

"Мы планируем запустить лотерею в марте или апреле, но если все пойдет по плану, то мы сможем сделать это раньше", - приводит агентство слова Зо Мин Туна. Отмечается, что проведение лотереи направлено на компенсирование спада налоговых сборов в результате пандемии коронавируса и выхода иностранных компаний с рынка Мьянмы.

Как сообщает Bloomberg, ранее теневое правительство национального единства Мьянмы успешно провело подобную лотерею.

По данным Всемирного банка, ВВП Мьянмы в 2021 году сократился на 18%. При этом курс национальной валюты (кьят) снизился на 34%.

Военное командование Мьянмы 1 февраля 2021 года объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля 2021 года в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.

Теневое правительство национального единства было провозглашено 16 апреля 2021 года. В него вошли в основном остающиеся на свободе руководители оппозиционной Национальной лиги за демократию.