В Украине за сутки выздоровело от Covid-19 в три раза больше людей, чем заразилось

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 3285 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровели — 10 101 человек, умерло 165 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«3285 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 февраля 2021 года. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали — 2159 человек, летальных случаев — 165, выздоровели — 10 101 человек», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в среду утром.
Днем ранее, 2 февраля зафиксировали 2 394 случаев инфицирования Covid-19, 1 февраля было 2 030 новых случаев, 31 января — 3 177 новых случаев Covid-19, 30 января сообщалось о 4 685 случаях заболевания, 29 января — 5 181, 28 января сообщалось о 5 529 случаях, 27 января министр сообщил об 3 776 случаях коронавируса.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 227 164 человек, 23 089 человека — умерли, выздоровели — 1 045 473 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
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