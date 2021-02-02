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Умер британский ветеран, собравший $45 млн для врачей

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Умер британский ветеран, собравший $45 млн для врачей

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший £32,8 млн (почти $45 млн) на благотворительность, умер два дня спустя после госпитализации с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом (COVID-19). Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении дочерей 100-летнего полковника.

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как весной прошлого года на фоне начавшейся пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную. Однако на этом рекорды не закончились. На волне внезапной популярности он сумел стать старейшим исполнителем в истории, пробившимся на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Кавер-версия известной песни You"ll Never Walk Alone, записанная Муром вместе с британским тенором Майклом Боллом, попала как на верхнюю строчку чарта iTunes, так и сводного чарта синглов, составляемого британской Official Charts Company.

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В знак признания его заслуг Мур, вышедший в отставку в чине капитана, получил почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании. В июле ветерана посвятила в рыцари королева Великобритании Елизавета II.

Великобритания, коронавирус
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