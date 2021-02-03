Данилов уверяет, что каналы закрыли на основании секретной информации из РФ

В Украине закрыли телеканалы «112», NewsOne и ZIK на основании обращения Верховной рады от 2018 года и секретной информации из Российской Федерации.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал «Прямой».
По его словам, основаниями стали обращение Рады от 2018 года, а также документы от Службы безопасности Украины, которые поступили в аппарат СНБО.
«Единственное, что могу сказать, — часть этих документов является секретной. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране», — отметил Данилов.
Он также добавил, что в отношении этих телеканалов речь не идет о свободе слова, а об информационном терроризме.
«Мы сюда российские нарративы не звали, мы российских оккупантов не ждали... Речь идет о пятой колоне, которая раскачивает наше государство», — сказал Данилов.
Отметим, в октябре 2018 года Верховная рада направила обращение СНБО о применении санкций против телеканалов «112 Украина» и NewsOne.
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