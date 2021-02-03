В ЕС пока не одобрили введение санкций против каналов и напомнили о свободе слова

В Европейском Союзе оценивают последствия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.
«Нам известно, что 2 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против Тараса Козака, владельца трех телеканалов (112, NewsOne и ZIK TV). Мы оцениваем последствия этого решения. По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследования, установившего, что Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами», — прокомментировал позицию ЕС агентству «Интерфакс-Украина» представитель Внешней дипломатической службы Питер Стано.
При этом он подчеркнул, что согласно Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает огромное значение независимости и свободе СМИ. «Украинский медиа-ландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации. Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами», — отметил Стано.
Кроме того, представитель европейской дипломатии высказал убеждение, что «любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели». «Мы внимательно следим за этим делом и свяжемся с украинскими властями для получения дополнительной информации. ЕС будет продолжать взаимодействовать с украинскими властями и делиться своим опытом в этом отношении», — добавил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Зaкpытый клyб CEKC 3накомcтв в твоем городе: бeз денeг и oбязательcтв, вcе aнoнимно и кoнфиденциальнo (а то мнoгиe в oтношeнияx), peгистpация бecплатнaя ----- http://srt.vg/vpoiske