В ЕС пока не одобрили введение санкций против каналов и напомнили о свободе слова

В Европейском Союзе оценивают последствия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Нам известно, что 2 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против Тараса Козака, владельца трех телеканалов (112, NewsOne и ZIK TV). Мы оцениваем последствия этого решения. По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследования, установившего, что Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами», — прокомментировал позицию ЕС агентству «Интерфакс-Украина» представитель Внешней дипломатической службы Питер Стано.

При этом он подчеркнул, что согласно Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает огромное значение независимости и свободе СМИ. «Украинский медиа-ландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации. Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами», — отметил Стано.

Кроме того, представитель европейской дипломатии высказал убеждение, что «любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели». «Мы внимательно следим за этим делом и свяжемся с украинскими властями для получения дополнительной информации. ЕС будет продолжать взаимодействовать с украинскими властями и делиться своим опытом в этом отношении», — добавил он.