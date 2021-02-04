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Канада поддержала применение Украиной санкций против оппозиционных телеканалов

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Канада поддержала применение Украиной санкций против оппозиционных телеканалов

Канада поддерживает применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы, заявило посольство Канады в Украине.

«Канада признает, что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны. Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы», — говорится в сообщении посольства в Facebook в четверг.

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Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Канада, NewsOne, ZIK, 112 канал
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