Госдеп будет следить за «Северным потоком — 2» и готов вводить новые санкции

США продолжат следить за реализацией проекта «Северный поток — 2» и будут решать вопрос о введении санкций по необходимости. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, трансляция брифинга велась на YouTube-канале ведомства.

«Мы будет отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода, и, если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций», — сказал Прайс.

Он отметил, что в этом случае санкции — «лишь один из многих важных инструментов».

«Мы будем теснее работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы укрепить энергетическую безопасность Европы», — заключил представитель Госдепа США.

Во вторник газета Handelsblatt сообщила, что американцы впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока — 2», но в ответ прежде требуют выполнения ряда условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. То есть, согласно требованию США, поставки газа по «Северному потоку — 2» могут быть прерваны, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа, пишет газета.

Соединенные Штаты ввели ограничения против «Северного потока-2» при президенте Дональде Трампе. С 20 января главой государства стал Джо Байден. Однако он также выступил с критикой проекта, назвав «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что новая администрация оценит меры против строительства трубы, принятые предшественниками.