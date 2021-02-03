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Кандидатуру Витренко снова вынесут на голосование в Раду

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Кандидатуру Витренко снова вынесут на голосование в Раду

Вопрос назначения и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики будет выноситься на голосование в сессионный зал в третий раз, заявил первый замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, руководитель одноименной партии Александр Корниенко.

«В начале пленарной недели обязательно есть фракция... причина собирать фракцию, это кадровые вопросы. Потому что мы поняли на примере первого назначения Юрия Витренко, их уже два было, там еще и следующее будет...», — сказал Корниенко в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24» в среду вечером.

Он также отметил, что по итогам двух голосований стало понятно, что силами одной только фракции «Слуга народа» поддержать такое назначение не получается, и значит нужна будет поддержка других народных депутатов.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики 21 декабря 2020 года.

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Перед тем, 17 декабря, для назначения первым вице-премьером — министром энергетики Украины Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов (за проголосовало 186 депутатов), он подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

28 января Верховная Рада повторно не поддержала назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики.

Верховная Рада, Юрий Витренко
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