В Запорожье погибли трое больных и врач

В Запорожье из-за пожара, который произошел в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении 3 февраля, погибли трое больных и врач, передает Укринформ, ссылаясь на главу Запорожской ОГА Александра Старуха.

«Произошла трагедия. В 23:25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 людей, но найдено четыре тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов..», — сказал он.

Отмечается, что людей, которые находились на искусственной вентиляции легких, выносили на руках. На первом этаже, где произошел пожар, пациентов не осталось. Жизням людей, проходящих лечение на других этажах, ничего не угрожает.

Всего в корпусе находилось 29 человек. На месте трагедии создали пост дезинфекции. Причины пожара выясняются.

Напомним, 21 января в Харькове сгорело двухэтажное здание, в котором размещался частный дом престарелых. В момент пожара в здании находились более 30 человек, 15 из них погибли, 11 получили ожоги.