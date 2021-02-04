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Задержан ответственный за противопожарную безопасность в больнице Запорожья

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Задержан ответственный за противопожарную безопасность в больнице Запорожья

Правоохранители задержали должностное лицо, ответственное за противопожарную безопасность в Запорожской областной инфекционной больнице, в реанимации которой 3 февраля произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Сейчас должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Запорожская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности и нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст . 272 УК).

По данным следствия, 3 февраля 2021 г. в Запорожье в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной клинической больницы, где проходят лечение больные COVID-19, произошло возгорание, в результате пожара погибли 4 человека — трое пациентов и реаниматолог.

«Проведенными судебно-медицинскими экспертизами установлено, что смерть наступила от шока, вызванного термическими ожогами. Еще 2 пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в медучреждения », - уточняется в сообщении.

В ходе досудебного расследования, осмотров места происшествия и обысков правоохранители установили факты нарушений в деятельности этого медучреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью.

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Следствие отрабатывает несколько версий возникновения возгорания, в частности — использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Как сообщалось, инцидент произошел в Запорожье, в областной инфекционной больнице, в реанимационном отделении, где находились ковидни больные, в 23:25. На место выехало 60 работников ГСЧС, 16 единиц техники т 9 медицинских бригад. Во время пожара погибли 4 человека, среди которых врач.

В полиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст 270 УК (нарушение правил противопожарной безопасности).

Запорожье, пожар
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