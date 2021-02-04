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В конгресс США внесли проект новых санкций против России

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В конгресс США внесли проект новых санкций против России

Проект предусматривает санкции против лиц, причастных к возможному отравлению и тюремному заключению оппозиционера Навального.

Группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марка Рубио. Другими авторами инициативы выступили его коллеги-демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, а также сенатор-республиканец Митт Ромни.

«Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», — говорится в сообщении.

Речь идет о проекте санкций, которые сенаторы предложили ввести против российских властей в сентябре 2020 года. В документе не названы имена и должности лиц, которые могут попасть под ограничения. Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Документ также предлагает администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, и предоставить отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Навального задержали 17 января при прохождении паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. Оппозиционер вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. Эксперты трех независимых лабораторий из Германии, Швеции и Франции обнаружили в организме Навального следы боевого яда «Новичок», сообщило правительство ФРГ. Российские врачи версию с отравлением политика исключили, назвав в качестве основного диагноза нарушение обмена веществ.

В декабре издания The Insider, Bellingcat и CNN по итогам совместного расследования выпустили материал, в котором утверждается, что к отравлению Навального причастны сотрудники ФСБ.

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На следующий день после возвращения в России Навального арестовали. 2 февраля суд заменил ему условный приговор на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный срок. С учетом времени, проведенного им под домашним арестом, политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Власти обвинили оппозиционера в том, что он не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, нарушив условия испытательного срока.

После того как суд объявил свое решение, ряд западных политиков потребовали освободить Навального. Об этом в том числе заявили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Себастьян Курц и госсекретарь США Энтони Блинкен. С критикой решения российских властей также выступил Евросоюз.

США, Алексей Навальный
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