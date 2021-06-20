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США готовят новые санкции против РФ из-за ситуации с Навальным и Nord Stream 2

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США готовят новые санкции против РФ из-за ситуации с Навальным и Nord Stream 2

США готовят новый пакет санкций в связи с отравлением Алексея Навального, а также против российских компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2). Об этом в эфире телеканала CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле», — заявил Салливан.

По поводу газопровода Салливан рассказал, что, вступив на пост президента США, Джо Байден заявил о планах вводить ограничения против российских компаний — участников «Северного потка-2» каждые 90 дней. «Он делал это и будет делать дальше», — заявил Салливан.

При этом, как подчеркнул помощник президента, санкции не будут вводиться против иностранных компаний, участвующих в строительстве. «Мы ввели санкции в отношении нескольких российских компаний. Мы отказались от санкций только в отношении двух — гражданина Германии и швейцарской компании», — сообщил Салливан.

Данное заявление прозвучало спустя четыре дня после встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. После саммита российский лидер заявил, что в отношениях между Россией и США накопилось «много завалов», но враждебности на переговорах не было. В свою очередь, американский лидер сказал, что атмосфера на саммите была «хорошей и позитивной», и отметил наличие перспектив для улучшения двусторонних отношений.

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Россия и США договорились вернуть своих послов в Москву и Вашингтон. Помимо этого стороны анонсировали работу над вопросом о судьбах заключенных в тюрьмы россиян в США и американцев в России и напомнили, что в ядерной войне нет победителей. О продуктивности встречи, по словам Байдена, можно будет судить через полгода — по полученным результатам.

Россия, США, Алексей Навальный, санкции, Джо Байден
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