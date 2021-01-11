Tesla наймет дизайнера для разработки машин для китайского рынка

Компания Tesla Motors намерена организовать в Пекине или Шанхае новый дизайн-центр, где будут создавать автомобили специально для китайского рынка. В связи с этим американцы ищут специалиста, который сможет проектировать машины с учетом специфики клиентов из КНР, сообщает Reuters.
Согласно источникам агентства, Tesla необходим человек «мультикультурных взглядов» с опытом работы не менее 20 лет, знакомый с предпочтениями китайских автомобилистов, который мог бы «навести мосты» между США и Китаем.
По данным Reuters, шеф-дизайнер Tesla Motors Франц фон Хольцхаузен уже провел собеседования с несколькими кандидатами, хотя пока неизвестно, сколько именно человек претендуют на новую позицию. Всего в новую команду должно войти порядка 20 дизайнеров и специалистов по моделированию.
Ранее руководитель Tesla Илон Маск заявил, что в течение следующих двух лет компания выпустит доступный электрокар стоимостью не дороже $25 тыс. Вывод на рынок подобного автомобиля стал возможен благодаря существенному снижению себестоимости аккумуляторов. Глава Tesla отметил, что новинку оснастят батареями нового типа, которые позволят проехать без подзарядки до 320 км, и инновационной электромеханической трансмиссией.
Автомобили будут выпускать как на предприятии Tesla в Шанхае, так и на новой европейской «Гигафабрике», которую сейчас строят в Берлине. Маск заявил, что на каждом из заводов будут собирать «оригинальные машины», которые внешне будут отличаться друг от друга.
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