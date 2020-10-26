Tesla будет поставлять в Европу электромобили китайской сборки

Американская Tesla Inc. начинает экспорт электромобилей Model 3 китайской сборки в Европу.

Первая партия из 7 тыс. машин во вторник будет отправлена из порта Шанхая, сообщила компания. Ожидается, что до конца ноября они достигнут порта Зебрюгге в Бельгии, сообщает Интерфакс.

Электромобили будут продаваться в Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии и Швейцарии.

Ранее в этом году Tesla официально представила публике произведенные в Китае седаны Model 3. Это произошло спустя год после того, как компания открыла в Шанхае свой первый завод за пределами США.