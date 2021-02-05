Заболевшие COVID-19 наиболее заразны до появления симптомов

Ученые выяснили, когда пациенты с коронавирусной болезнью наиболее заразны, пишет Daily Mail.
Специалисты Парижского университета проанализировали данные 655 больных, поступивших во французскую больницу в марте 2020 года. С помощью компьютерной модели они смогли ретроспективно проследить показатели вирусной нагрузки на разных стадиях заболевания, а также длительность выделения вируса и показатель смертности.
Исследователи выяснили, что пиковая вирусная нагрузка в среднем достигается за день до появления симптомов. При этом, как отмечают ученые, период между заражением и появлением первых симптомов будет короче у людей с более высокой вирусной нагрузкой.
Также авторы исследования отметили, что у пациентов в возрастной группе старше 65 лет патоген выводился из организма в среднем на три дня дольше, чем у молодых.
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