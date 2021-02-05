Bloomberg предрекает, что пандемия коронавируса затянется на семь лет

Для затухания пандемии коронавируса необходимо вакцинировать 75% населения Земли, на что при нынешних темпах уйдет семь лет. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, в мире ежедневно делают более 4,5 миллиона уколов вакцины от COVID-19. Учитывая, что каждому человеку нужно ввести две дозы препарата, понадобится примерно семь лет, чтобы привить большую часть населения планеты.
В США этот процесс займет 11 месяцев. В день там делают 1,3 миллиона прививок. Лучше всех с задачей справляются Израиль (58 доз на 100 человек), где 21% населения уже полностью привили, и Объединенные Арабские Эмираты (35,8 дозы на 100 человек).
С началом вакцинации многие страны столкнулись с неравным доступом к вакцине от COVID-19. В некоторых государствах все еще не сделали ни одной прививки. Процесс распространения вакцины от коронавируса станет сложнейшей логистической задачей, которая когда-либо стояла перед человечеством, говорится в сообщении.
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