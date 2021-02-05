Украина начиная с февраля получит 12 млн доз вакцин из Индии

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что сегодня Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax, сообщает пресс-служба главы государства.
«Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемии в Украине. Знаю, что Кабинет министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 млн доз — это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинации в течение первых месяцев после начала поставок», — отметил Зеленский.
Отмечается, что поставки будут проходить с февраля 2021 года.
Так, в ходе совещания с президентом Степанов сообщил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).
Полученное подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.
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