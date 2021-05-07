Степанов договаривается с индийским Serum Institute об увеличении объемов поставок вакцины NovaVax

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов провел переговоры с индийским производителем вакцин Serum Institute на предмет возможного увеличения объемов поставок вакцины NovaVax до 15 млн доз, сообщается на сайте Минздрава.

«Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax из законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Сайрусом Пунавала (руководитель Serum Institute — Ред.) возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году, а также увеличение объемов первой партии вакцин с 2 до 4 млн доз», — процитировала пресс-служба министра.

Помимо этого, Степанов проводит переговоры по разблокированию поставок вакцины AstraZeneca/CoviShield, 1,5 млн доз которой Украина должна была получить еще до 31 марта согласно контракту.