«Укрзализныця» передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn

АО «Укрзализныця» (УЗ) в 2022 году передаст в управление Deutsche Bahn DB Engineering&Consulting пассажирские перевозки.
«По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года... напомню, что у Deutsche Bahn есть такой опыт в Казахстане и он довольно успешный», — сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в ходе форума «Большое строительство: новая железная дорога» в Киеве во вторник.
В настоящее время компании реализует первую фазу совместного сотрудничества — предоставление консультационных услуг.
Как сообщалось, АО «Укрзализныця» и Deutsche Bahn Engineering & Consulting 24 августа 2021 года заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок.
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