В Чехии заявили, что COVID-19 принес стране больший урон, чем Вторая мировая война

Министр образования по делам молодежи и спорта Чехии Яна Малачова утверждает, что эпидемия коронавируса и принятые на ее фоне социальные ограничения нанесли стране больший ущерб, чем Вторая мировая война. Слова политика привела в понедельник газета Mlada fronta DNES.
«Вся наша страна остановилась, — подчеркнула она. — Даже Вторая мировая война не нанесла стране такого урона, как COVID-19. В никакой иной ситуации у нас не было того, чтобы дети не ходили в школы».
Несмотря на то, что эпидемия коронавируса в Чехии не идет на спад, власти планируют изучить возможность постепенного возобновления занятий в школах и вузах. При соблюдении максимальных мер эпидемиологической безопасности это может произойти в течение ближайших недель. Об этом заявил в Facebook 7 февраля премьер-министр страны Андрей Бабиш.
В Чехии с 5 октября восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года. На этот раз он введен до 14 февраля. В стране сохраняется масочный режим и действуют жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. На нарушителей накладываются штрафы. Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на полицию. С 30 января въезд иностранцев на чешскую территорию разрешен только в случаях крайней необходимости.
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