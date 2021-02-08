В Сербии предотвратили покушение на президента Вучича

Полиция Сербии располагает оперативными данными о том, что на президента страны Александара Вучича готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде. Об этом сообщил в эфире канала Pink в ночь на понедельник начальник управления криминальной полиции Богдан Пушич.

По словам Пушича, во время церемонии открытия памятника там находилось «свыше 850 спецназовцев, чтобы обезопасить президента в связи с тем, что данные разведки указывали, что на него попытаются совершить покушение».

В свою очередь 4 февраля сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы (ОПГ) в ходе спецоперации в Белграде. Сообщается, что ОПГ маскировалось под группировки футбольных болельщиков, поэтому обыски и задержания также прошли на стадионах «Райко Митич» (домашняя арена клуба «Црвена звезда») и «Партизан». По данным МВД Сербии, в квартирах, принадлежащих группировке, были обнаружены две снайперские винтовки. Задержанные обвиняются в жестоких убийствах, вымогательстве, похищениях, торговле наркотиками. Окончательно подтвержденных данных о причастности задержанных к покушению на сербского президента пока не поступало, идет следствие.

20 октября 2020 года президент Сербии Александар Вучич в специальном обращении к нации объявил войну мафии. Он подчеркнул, что криминалу «не удастся победить государство».

На протяжении последних месяцев в Белграде был совершен ряд заказных убийств.