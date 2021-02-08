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Зеленский поблагодарил главу правления Pfizer за помощь в ускорении поставок вакцины от COVID-19 в Украину

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Зеленский поблагодарил главу правления Pfizer за помощь в ускорении поставок вакцины от COVID-19 в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность председателю правления, главного исполнительного директора фармацевтической компании Pfizer Альберту Бурле за меры по ускорению поставки вакцины от COVID-19 в Украину.

«Благодарю, Альберт Бурла, что делаете все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы обеспечить все условия для использования вакцины. COVID-19 является главным вызовом миру. Мы ценим, что фармацевтические компании борются за нас на передовой», — написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter.

Позже пресс-служба главы государства сообщила, что Зеленский провел телефонный разговор с Бурлой. В разговоре Зеленский подчеркнул, что обеспечение вакцинации населения Украины безопасной сертифицированной вакциной является одной из приоритетных задач.

Так, собеседники обсудили вопросы, связанные с заключением контракта на поставку в Украину вакцины Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки.

В свою очередь председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно скорее.

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Ранее на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» Зеленский сообщил о том, что в конце февраля в Украину поступят вакцины от COVID-19 от 4 кампаний, а именно Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах в рамках международной инициативы COVAX. Первый этап вакцинации начнётся уже в этом месяце. Первыми, по его словам, вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы.

Pfizer, Владимир Зеленский
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