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Только 16% американцев верят в эффективность демократии в США

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Только 16% американцев верят в эффективность демократии в США

Только 16% американцев считают, что демократическая система в стране работает надлежащим образом. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, который провело агентство Associated Press совместно с социологической службой NORC Чикагского университета.

По его сведениям, почти половина респондентов (45%) сходятся во мнении, что демократия в США функционирует плохо, а 38% полагают, что демократические принципы соблюдаются лишь эпизодически. При этом 49% опрошенных считают, что после избрания президентом демократа Джо Байдена страна движется в правильном направлении.

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Среди основных демократических принципов большинство американцев выделяют честную судебную систему (88%), индивидуальные права и свободы, гарантированные конституцией страны (85%), возможность получить работу с хорошей оплатой труда (83%) и демократические выборы правительства (80%).

Опрос проводился с 28 января по 1 февраля, в нем приняли 1 055 человек.

США, демократия
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Понедельник, 8 февраля 2021
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