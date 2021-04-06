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Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины

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Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, о чем в феврале договаривались президент Украины Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

«Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев — мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой — у меня с ним была разговор 8 февраля — он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это», — цитирует Зеленского его пресс-служба во вторник.

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Отмечается, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину по поручению главы государства занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время », - сказал руководитель Офиса президента.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда начнутся поставки вакцины от коронавируса Pfizer. По его словам, первые партии поступят в Украину в ближайшие месяцы.

Об этом министр написал на странице в Facebook.

«Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года», — заявил он.

Помимо этих 10 млн доз, Украина к 15 апреля ожидает получить первую партию вакцин против коронавируса по программе COVAX, которая предусматривает обеспечение вакциной бедных стран. В этой партии будет 360 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Всего в рамках COVAX страна ожидает получить 8 млн доз вакцин против коронавируса.

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Кроме того, Украина заключила контракты еще с тремя фармкомпаниями — с американской Novavax (10 млн доз), британо-шведской AstraZeneca (на 2 млн доз ее вакцины CoviShield, произведенной в Индии) и китайской Sinovac (2 млн доз).

Вакцинация против коронавируса началась на Украине 24 февраля. По данным Минздрава, один компонент вакцины уже получили более 304 тыс. человек, оба компонента — два человека.

Pfizer, Владимир Зеленский
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