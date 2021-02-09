Минэкономики оценивает сокращение ВВП Украины в IV квартале 2020 в 1%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило свою оценку сокращения экономики Украины в октябре-декабре до 1% ВВП, тогда как в конце минувшего года министерство ожидало падения экономики на 3% в четвертом квартале.
«Падение ВВП в третьем квартале сократилось до 3,5% ВВП, а в четвертом квартале — до 1%», — сказал министр экономики Игорь Петрашко в ходе форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Петрашко подчеркнул, что правительство сохраняет прогноз роста экономики на 4,6% ВВП в 2021 году.
«В настоящее время условия для экономического восстановления в принципе довольно благоприятные. Понятно, что в один момент все не изменится к лучшему. Но наш прогноз на 2021 год — рост на 4,6% — мы оставляем неизменным и вполне вероятным», — пояснил министр.
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