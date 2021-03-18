Минэкономики сохраняет прогноз роста ВВП в 2021 году на 4,6%

Министерство развития экономики, торговки и сельского хозяйства сохраняет прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 4,6% ВВП, сообщил глава министерства Игорь Петрашко, комментируя заявление замглавы Офиса президента Юлии Свириденко об ожидаемом росте экономики в 2021 году на 5,1% ВВП.

«Мы сохраняем наш прогноз в 4,6%, первый квартал — „минус“ 3%, пока что по результатам двух месяцев — „минус“ 2,2%», — сказал Петрашко агентству «Интерфакс-Украина» в четверг в кулуарах форума «Украина 30».

Данный прогноз учитывает риски дополнительных локдаунов, пояснил министр.

«Надеемся, что их (значительных карантинных ограничений — Ред.) не будет. В минувшем году мы прогнозировали падение экономики на 4,8%, а по факту получили „минус“ 4,2%», — отметил Игорь Петрашко.

«В масштабах Украины пока что такие разговоры (о всеукраинском локдауне — Ред.) не идут», — отметил он.