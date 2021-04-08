В Кабмине прогнозируют спад экономики в I квартале на 2,2%

Министерство экономики Украины прогнозирует спад экономики в январе-марте 2021 года на 2,2%, сообщил глава министерства Игорь Петрашко.

«Сначала Минэкономики ожидало падение 4,8% по итогам 2020 года и на уровне 3% — в первом квартале 2021 года. Фактически падение сократилось до 4% в 2020 году и, соответственно, „минус“ в январе-марте этого года мы ожидаем на уровне 2,2%, учитывая локдаун», — сказал он в интервью журналу «Корреспондент».

По словам министра, ориентировочно обновление макропрогноза страны ожидается в конце апреля.

«Бесспорно, рост количества больных (коронавирусом — Ред.) и увеличение числа регионов с „красной“ зоной — это риски. Однако полагаю, что это не будет иметь такого негативного влияния на экономику, как в апреле-мае 2020 года», — отметил Петрашко.